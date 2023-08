Si rinnova la tradizione: a Santa Maria di Castellabate torna il Palio della Stuzza

Tutto pronto per l'appuntamento annuale con il Palio della Stuzza, in programma per lunedì 14 agosto a partire dalle 16.30 presso la scogliera del Lungomare Perrotti, a Santa Maria di Castellabate.

La 122esima edizione

L'edizione 2023 dell'evento, la 122esima della storia, è organizzata dall'associazione "Cilentani Doc" con il patrocinio del Comune di Castellabate in contemporanea con i festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare. Alla competizione parteciperanno 30 persone, rigorosamente residenti nel territorio comunale di Castellabate, che si sfideranno nelle loro abilità e astuzie. L'obiettivo? Camminare su un palo di legno lungo ben 18 metri, lubrificato con grasso animale, al fine di afferrare tre bandierine posizionate a 14, 16 e 18 metri di distanza, senza scivolare nell'acqua sottostante. "Questo evento è uno dei più antichi del Cilento, rappresenta un legame profondo tra gli abitanti di Castellabate e le antiche tradizioni della marineria locale", afferma Giuseppe Villani, presidente dell'associazione Cilentani Doc.