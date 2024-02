Il Centro Commerciale Pegaso a Pagani ha inaugurato la Pegasoteca, la prima biblioteca all'interno di una galleria commerciale, nata dalla collaborazione con il Comune. Questo spazio culturale, aperto dal 24 febbraio 2024, punta a diventare un luogo di incontro per gli amanti dei libri, con l'obiettivo di rendere la lettura un'attività centrale nella vita quotidiana, soprattutto per bambini e ragazzi. Il programma "Libriamoci al Pegaso", avviato da novembre 2023, include raccolte di libri, incontri con autori, corsi di scrittura e la "boutique solidale del libro", dove i libri donati possono essere scambiati con buoni spesa. La collaborazione con Mondadori Bookstore ha permesso di raccogliere oltre 3.000 testi e promuovere l'acquisto di libri da donare. Iniziative come il Book Crossing e il totem per audiolibri arricchiscono l'offerta, mirando a fare della Pegasoteca un punto di riferimento culturale e di crescita per la comunità di Pagani.