Oltre 500 pasti complessivi donati a chi ha bisogno: il Piatto Sospeso continua

Oltre 300 pasti donati dai gestori dei locali ed oltre 250 quelli offerti dai cittadini, fino ad oggi, a Salerno, grazie a "Il Piatto Sospeso", l'iniziativa messa in campo dalla cooperativa sociale Galahad in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno e il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Nino Savastano. Continua, dunque, il progetto partito a fine novembre e che coinvolge oltre 20 locali cittadini, tra pizzerie, ristoranti etnici, pub e trattorie che, nonostante ogni difficoltà legata al periodo di pandemia, offrono due pasti familiari, una volta al mese, a chi ha bisogno e consentono ai loro clienti di lasciare piatti sospesi per i meno abbienti. Come sempre, notevole, la generosità mostrata dai cittadini che hanno aderito al progetto, regalando piatti gratis a chi sta vivendo un momento di difficoltà.

Come aderire



Chiunque volesse contribuire all’iniziativa benefica, potrà lasciare un piatto sospeso per chi ha bisogno, presso i locali aderenti al progetto e riconoscibili tramite l’apposita locandina. Chiunque avesse bisogno, può ritirare il piatto sospeso lasciato dai generosi.

Ecco i locali aderenti al Progetto “Il Piatto Sospeso”



• Mythos, via Dalmazia – Salerno

• Waquas Kebab, via Lungomare Colombo - Salerno

• Pizzeria L’Angelo & il Diavolo, sede di Sordina- Salerno

• Pizzeria L’Angelo & il Diavolo, sede di Filetta di San Cipriano

• La pizza di Vincenzo Mansi, via Vincenzo Bello - Salerno

• Madia, via Irno - Salerno

• La Resilienza, via S. Teresa - Salerno

• Da Riccardo pizzeria, sede via Calata San Vito, Salerno

• Da Riccardo rosticceria, sede di piazza Naddeo- Salerno

• Gnam Gnam, via Aurelio Nicolodi 1, Salerno

• Lumasari Cafè&Bistrot, via Palestro 22, Salerno

• I sapori di Gigia, via Giacinto Vicinanza, Salerno

• Il Tegamino, piazza Sedile Portanova, Salerno

• White, via Matteo Galliano 4°, Salerno

• Bistrot Caruso, via Gramsci Salerno

• Pasticceria Gastronomia Mansi- Via Antonio Amato 20/22, Salerno

• Pizzeria Gibù 2.0 by CastelRovere - in via De Crescenzo 2, Salerno

• Re Denari Pizzeria- via Pietro del Pezzo 60, Salerno

• Old Naples Pizzeria- Via Orofino 9, Salerno

Come funziona

I locali solidali aderenti offrono due pasti al mese per altrettante famiglie meno abbienti indicate dalla Protezione Civile: la cooperativa Galahad, con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, coordina, quindi, un calendario per il ritiro del piatto donato, destinato a chi ha bisogno e qualora i beneficiari fossero in isolamento domiciliare o fossero impossibilitati all’asporto del pasto, la Protezione Civile stessa provvede a ritirarlo presso il locale e a consegnarlo a domicilio.

Al di là ed in più del pasto donato due volte al mese, i locali propongono, attraverso un’apposita locandina fornita dalla cooperativa, la possibilità, ai propri clienti, di lasciare un “pasto sospeso” per chi si trova in un momento di disagio, mettendo in pratica la stessa modalità di aiuto prevista per il classico “caffè sospeso”. In sostanza, i cittadini generosi possono versare in anticipo al locale la somma corrispondente al piatto che intendono donare, con l’intento di supportare chi quel piatto non può permetterselo. I locali, su un avviso posto all’ingresso della propria attività, dunque, annotano di volta in volta quanti/quali sono i piatti “sospesi”: chiunque si trovi in stato di necessità, può recarsi al locale e richiedere il piatto donato.

Prezioso contributo al progetto anche da parte di altri locali che donano più pasti alla Protezione Civile, ma che non hanno attivato la possibilità per i clienti di lasciare o ritirare piatti sospesi, per la strutturazione della propria attività. Ecco quali sono:



• Panem et Circenses via Nizza, Salerno

• Caseificio San Leonardo via San Leonardo, Salerno

• La pizza di Aniello Mansi, via Gennaro Stanislao de Crescenzo- Salerno

• La pizza di Antonio Mansi, via Matteo Galliano- Salerno



Gallery