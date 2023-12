Santa Marina, torna il tradizionale pranzo offerto dall’amministrazione comunale

Il 22 dicembre alle ore 13 si rinnova l’appuntamento del Comune di Santa Marina con il "Pranzo di Natale con gli Anziani", presso il Convento di San Francesco a Policastro Bussentino. L’amministrazione comunale, insieme ad alcuni rappresentanti della Pro Loco, passerà con gli anziani una giornata che sarà anche occasione di aggregazione, convivialità e scambio di auguri.

L'iniziativa

"Una bella consuetudine che apre le festività natalizie si rinnova anche per questo 2023 - spiega il sindaco Giovanni Fortunato - una consuetudine attesa dagli anziani residenti nel Comune, che vuole essere anche occasione, per l’amministrazione comunale e per la Pro Loco, per passare una giornata di convivialità e per scambiare gli auguri delle prossime festività natalizie. Un modo semplice ma efficace per ringraziare tutti coloro, che con l’esempio e l’esperienza, rappresentano una guida per le nuove generazioni. Alle 13 i partecipanti si ritroveranno presso il Convento San Francesco a Policastro Bussentino. Ad attenderli un ottimo pranzo, completo di panettone che su una tavola vestita a festa non può mancare. A rallegrare il tutto musica, canti, balli ed ottimo vino locale".