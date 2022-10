Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo scorso marzo, ad un anno dalla scomparsa di don Alfonso Santamaria, parroco per oltre cinquant’anni della parrocchia Sant’Eustachio in Pastena, ed in occasione dell’anniversario della sua nascita (3 marzo), veniva costituito, su iniziativa dei familiari di don Alfonso sparsi in Italia e nel mondo, un Comitato per erogare borse di studio pluriennali, a studenti meritevoli, in comprovato stato di disagio economico, che abbiano già frequentato il primo anno di un istituto di grado superiore con buoni risultati ed intendano conseguire il relativo diploma. “Don Alfonso Santamaria ha sempre creduto – motivava la nascita del Comitato il dott. Giovanni Monetti, nipote e Presidente del Gruppo di valutazione che si occupa della scelta del vincitore della borsa di studio - oltre che nella fede cristiana, anche nella cultura e nel sapere come lasciapassare e speranza per un futuro lavorativo e per eliminare il rischio di emarginazione e di devianze sociali dei giovani”. Nasceva, così, il “Premio don Alfonso Santamaria” e veniva pubblicato un primo bando per individuare uno studente residente a Salerno, ma preferibilmente nel territorio della parrocchia Sant’Eustachio martire in Pastena, cui poter attribuire la prima borsa di studio di 2.000€ annui fino al conseguimento del diploma. In questi giorni il Comitato ha deliberato di riaprire i termini di presentazione della domanda che può essere inoltrata all’indirizzo email premiodonalfonso@gmail.com entro e non oltre le h. 24.00 del 20 ottobre 2022. Allo stesso indirizzo email è possibile richiedere il regolamento del premio e il fac-simile della domanda; comunque saranno ritenute valide le domande nelle quali siano riportati i dati completi dello studente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) e di uno dei genitori, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l’istituto superiore frequentato e la votazione scolastica ottenuta al termine del primo anno. Ad essa deve essere allegata la dichiarazione ISEE. L’assegnazione della borsa di studio avverrà il 28 ottobre nel corso di un evento organizzato in memoria di don Alfonso Santamaria il cui programma verrà comunicato a breve. Paola Pedullà Cell. +39 347 349 6327 paolapedulla@gmail.com