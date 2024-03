Si avvicina lo sbarco di Primark a Pontecagnano: "C'è grande attesa"

Si avvicina lo sbarco di Primark a Pontecagnano. Al momento non è stata resa nota la data dell'inaugurazione, ma in una nota sugli ultimi risultati conseguiti a livello nazionale dal gruppo Maximall si parla di "grande attesa per la prossima apertura di Primark a Pontecagnano, dove si inaugurerà il primo store della provincia di Salerno del colosso fashion internazionale".

La prossima apertura

Primark, il noto retailer internazionale di moda, ha annunciato nei mesi scorsi l'apertura del suo primo negozio nella provincia di Salerno, precisamente al centro commerciale Maximall di Pontecagnano, segnando un importante passo avanti nella sua espansione in Italia. Questo evento si inserisce in un più ampio piano di crescita che prevede l'apertura di altri quattro nuovi negozi nelle città di Torino, Livorno, Cosenza e Genova, con un investimento totale di 50 milioni di euro destinato al mercato italiano​.