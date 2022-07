Sorpresa al concerto di Blanco a Paestum: Valerio chiede ad Alba di sposarlo

Tanta curiosità, ieri sera, all’interno dell’Arena dei Templi di Paestum, dove, durante il concerto di Blanco, un ragazzo di Salerno Valerio Franco ha chiesto alla sua fidanzata Alba De Rosa di sposarlo.

La curiosità

La scena è stata vista dalle migliaia di persone che affollavano la storica Arena della Città dei Templi. La proposta è arrivata nel modo più classico: Valerio, sulle note di “Finchè non mi seppelliscono”, si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata, ha tirato fuori una scatolina con dentro un anello e le fa chiesto: “Mi vuoi sposare?”. Alba è scoppiata subito in lacrime ed ha risposto con il fatidico “Sì” tra gli applausi e le foto dei presenti. Contemporaneamente, un gruppo di amici (che si trovava dall’altra parte dell’Arena) ha esposto anche uno striscione e lo stesso Blanco, che era a conoscenza di ciò che stava per accadere, ha dichiarato dal palco “Dedichiamo questa canzone ad una persona…”. Un momento davvero unico ed emozionante che Valerio ed Alba non dimenticheranno mai. Auguri!