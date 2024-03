Sperimentazione Tarip: Salerno Pulita invita i cittadini a partecipare

Salerno Pulita invita la cittadinanza salernitana a partecipare alla sperimentazione Tarip, con scadenza per le iscrizioni fissata al 17 marzo. Tra le opzioni proposte, la possibilità di affidarsi direttamente ai facilitatori di Salerno Pulita, i quali, muniti di badge e pettorina identificativa, stanno visitando le abitazioni per raccogliere le adesioni e fornire ogni utile informazione. La procedura prevede semplicemente la firma su un modulo già compilato dai facilitatori.

Le altre opzioni

Alternativamente, gli interessati possono recarsi presso i centri comunali di raccolta situati nelle aree di Fratte e Arechi, dove il personale sarà pronto ad assistere nella compilazione e firma del modulo di adesione. Per coloro che preferiscono un approccio ancora più diretto, è prevista la presenza di un centro di raccolta mobile, che sarà operativo il sabato mattina, facendo tappa il 9 marzo nel rione Zevi e il 16 marzo in via Valerio Laspro. Infine, per gli amanti della tecnologia, è disponibile un'opzione digitale: accedendo al sito web di Salerno Pulita, gli utenti troveranno un banner dedicato alla sperimentazione Tarip. Seguendo le istruzioni, sarà necessario inserire il codice fiscale e il numero della card di Salerno Pulita, completare il modulo con i dati richiesti e dare il consenso al trattamento dei dati, per poi procedere con l'invio telematico della propria adesione.