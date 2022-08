Ceraso, i giovani ripuliscono il fiume Palistro: l'entusiasmo del vicesindaco

“Vedere giovani volontari che si prendono cura di noi, raccogliendone rifiuti di vario genere lungo il fiume Palistro, è entusiasmante. Loro sono il nostro esempio”, lo ha detto qualche giorno fa il vicesindaco di Ceraso, Antonio Cerullo. "Sono stati raccolti diversi kg di rifiuti lungo il percorso del fiume Palistro, confermando la forte campagna di sensibilizzazione all’ambiente da parte delle nuove generazioni. Altre giornate sono in programma per la pulizia anche dei boschi da parte di altre associazioni. Spesso, ancora oggi, si lasciano i rifiuti lungo i tragitti, arrecando gravi danni alla salute dell’ambiente e a tutti i residenti. Le sanzioni per coloro i quali depositano i rifiuti in modo selvaggio sono molto severe". L’amministrazione del Comune di Ceraso, guidata dal sindaco avv. Aniello Crocamo è particolarmente sensibile al tema della tutela ambientale.