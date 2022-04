Spesa sospesa per l'Ucraina in favore della raccolta presso San Demetrio: l'iniziativa al Conad di via Irno

Prosegue e si rafforza la raccolta di beni alimentari non deperibili avviata presso la parrocchia San Demetrio di via Dalmazia, in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad e con la Domus Familia Felix. Dalle ore 17 alle 18.30 di ogni martedì, giovedì e sabato, è possibile donare prodotti per le famiglie ucraine fuggite dalla guerra e arrivate nel nostro territorio. Gli ucraini in possesso del certificato rilasciato dalla Questura che attesti il loro stato di rifugiati, inoltre, possono ritirare direttamente il necessario, in base alla disponibilità dei doni, durante gli stessi orari della raccolta.

L'adesione

Visto l'aumento delle richieste di aiuto, i volontari hanno richiesto e trovato disponibilità nel Conad di via Irno, già reduce dalla spesa sospesa ideata dalla cooperativa Galahad durante l'emergenza Covid: presso il supermercato, infatti, è possibile acquistare prodotti alimentari per sostenere le famiglie ucraine presenti nel nostro territorio, lasciando i doni nel carrello dedicato, posizionato all'uscita dell'esercizio commerciale. Settimanalmente, dunque, i volontari andranno a prelevare quanto raccolto, per poi distribuirlo ai destinatari presso i locali parrocchiali di San Demetrio. "Come sempre, la sensibilità dei titolari dei market non manca - ha osservato la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente - Un plauso in particolare al Conad che, anche dopo il termine della spesa sospesa portata avanti durante l'emergenza sanitaria in 32 supermercati cittadini, ha proseguito autonomamente l'iniziativa, consentendo alle persone in difficoltà di ricevere un aiuto costante e dando, al contempo, ai generosi, la possibilità di aiutare chi ha bisogno lasciando alimenti nel carrello. In questo momento, la spesa sospesa sarà dedicata agli ucraini fuggiti dalla guerra: contiamo sul buon cuore dei salernitani".