Beni alimentari per tutti i rifugiati di guerra a San Demetrio, nuovo rifornimento dalla Protezione Civile

"Ringraziamo il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno per il nuovo rifornimento alimentare per la nostra raccolta/distribuzione destinata ai rifugiati di guerra". Lo hanno scritto anche sui social i volontari impegnati nell'iniziativa solidale avviata presso i locali parrocchiali San Demetrio di Salerno per supportare i rifugiati di guerra, con il patrocinio morale degli assessorati comunali alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile di Salerno, guidati rispettivamente da Paola De Roberto e Claudio Tringali.

Il servizio

Il servizio di raccolta e di contestuale distribuzione agli ucraini e agli altri rifugiati di guerra in possesso del certificato rilasciato dalla Questura dopo l'ingresso in Italia, è a cura della cooperativa sociale Galahad, della parrocchia San Demetrio guidata da don Rosario Petrone e della Domus Familia Felix. Anche in estate, l'iniziativa resta attiva il giovedì dalle 18 alle 19.15, presso i locali di via Dalmazia. Ieri, dunque, un nuovo rifornimento alimentare effettuato dalla Protezione Civile del Comune di Salerno guidata da Mario Sposito. L'opera benefica continua.