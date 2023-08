Roccapiemonte, partono i festeggiamenti in onore dell'Immacolata

Fine settimana di festa a Roccapiemonte in onore dell’Immacolata. Dopo l’alzata del quadro e l’inizio della novena, i festeggiamenti, sia per il programma religioso che civile, entrano nel vivo. Il programma prevede momenti musicali, con l’organizzazione di eventi curati dal Comitato Festa e dal Comune di Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano, l’assessore alla cultura Annabella Ferrentino e il consigliere delegato agli eventi Giuseppe Ciancio hanno comunicato i prossimi appuntamenti.

Le iniziative

Sabato 26 agosto 2023, dalle ore 20:30, in piazza Zanardelli si terrà la presentazione della Polisportiva Rocchese, a seguire, dalle ore 21:00 circa, lo spettacolo musicale con l’Orchestra Pop “Ruah” diretta dal maestro Luca Gaeta; Domenica 27 agosto 2023, alle ore 11:00 la Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Battista in viale dell’Immacolata, alle ore 18:30 ulteriore appuntamento con la funzione religiosa presieduta da Don Giuseppe Ferraioli ed a seguire la solenne Processione con il carro dell’Immacolata per le strade della città con l’accompagnamento musicale del gruppo “Musicamore”. Al termine lo spettacolo pirotecnico, curato dalla ditta Salvati Fireworks, che si terrà nell’area parcheggio in via Franco Biagio e in piazzetta Don Pompeo La Barca; Giovedì 31 agosto 2023 si terrà la Sesta Edizione di “Piccoli Artisti”.

Il commento

“E’ un momento sempre emozionante per noi rocchesi quello dei festeggiamenti in onore della Santissima Immacolata – ha dichiarato il primo cittadino – perché uniamo agli appuntamenti religiosi, come la tradizionale processione, anche alcuni eventi musicali, sportivi e di divertimento per i cittadini e per tutti quanti vorranno essere nostri ospiti in questi giorni di festa”.