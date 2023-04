Roccapiemonte, celebrata la prima unione civile "arcobaleno" tra Raffaele e Vincenzo

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha celebrato, oggi, la prima, storica, unione civile tra due persone dello stesso sesso. In una affollata aula consiliare del Comune si sono uniti ufficialmente Raffaele Della Medaglia e Vincenzo Del Regno.

Gli auguri

A loro gli auguri del primo cittadino: “Intanto, una bellissima cerimonia, solare, piena di sorrisi e felicità. Quando a vincere è l’amore, indipendentemente dal sesso, non possono esserci paletti e polemiche. Mostrare i propri sentimenti, in maniera esplicita, è la dimostrazione del bene reciproco tra due persone, come in questo caso tra Raffaele e Vincenzo. Ad entrambi auguro un lungo e gioioso percorso di vita insieme”.