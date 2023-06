Rocco Hunt sceglie Pellezzano per le prove del “Summer Tour 2023”: Morra gli consegna una targa

Rocco Hunt, il noto cantautore rapper salernitano, ha scelto Pellezzano per le prove del suo “Summer Tour 2023” che inizierà il prossimo 8 luglio dopo un’anteprima segnata da due serate speciali il 5 e 6 luglio intitolate L' ammore overo - una notte fantastica ideate da Alessandro Siani, che andranno in scena all’Arena Flegrea di Napoli. L’artista salernitano, insieme al suo team di musicisti, dal 21 al 23 giugno è stato ospite delle strutture ricettive del territorio: il Palazzetto dello Sport di Capriglia dove ha provato i pezzi che porterà in giro per le piazze italiane, un alloggio e i ristoranti del territorio che lo hanno accolto in per questo breve ma intenso soggiorno. Il sindaco Francesco Morra ringrazierà Rocco Hunt per aver scelto Pellezzano per le prove del suo “Summer Tour 2023” con la consegna di una targa ricordo. “E’ per noi motivo di orgoglio e prestigio – ha dichiarato il primo cittadino – che Rocco Hunt abbia scelto il nostro territorio per le prove del suo tour musicale in giro per l’Italia. Una scelta che valorizza ancora di più il territorio di Pellezzano, collocandolo in una posizione privilegiata, soprattutto nel momento in cui viene preferito come meta di soggiorno da parte di artisti del calibro di Rocco Hunt. Una preferenza che premia Pellezzano anche nella sua qualità di “Città del Cinema e della Cultura”, rendendola sempre più rappresentativa in un panorama che scavalca i propri confini territoriali”.

La cerimonia

La consegna della targa ricordo a Rocco Hunt avverrà oggi pomeriggio, alle ore 16, all’interno del Parco di Capriglia nei pressi del Murales Commemorativo di Alessandro Farina, il cui ricordo rimarrà sempre vivo, come in occasione dell’approvazione della Legge di screening nazionale pediatrico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia proposta dalla Fondazione Italiana Diabete, avvenuta lo scorso mese di maggio. Un’occasione questa di ulteriore rilancio per il territorio di Pellezzano, che dimostra anche la capacità ricettiva di strutture in grado di offrire ospitalità ad artisti di fama nazionale ed internazionale. Non a caso, l’Amministrazione Comunale, di concerto con DLiveMedia dell’Università degli Studi di Salerno, ha anche organizzato i “Racconti d’Estate”, la rassegna culturale estiva inaugurata con Giovanni Scifoni e che proseguirà con Bianca Nappi, ospite stasera presso il Parco Filanda a Capezzano e Chiara Francini, ospite domenica prossima 25 giugno alle ore 18.30 presso l’Eremo dello Spirito Santo a Pellezzano. In ultimo, il sindaco Morra ha voluto anche ringraziare gli sponsor “Centro Lars di Nello Renzullo”, “Ecosider srl”, “Le Cotoniere” e “Pummarola Ncoppa” che hanno contribuito all’accoglienza di Rocco Hunt sul territorio del Comune di Pellezzano.