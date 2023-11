Grande festa a Sala Consilina per i 100 anni di Caterina Venegoni: l'omaggio del sindaco

Grande festa, ieri, a Sala Consilina, dove Caterina Venegoni ha festeggiato un secolo di vita circondata dall’affetto di familiari ed amici. Nata a Tromello, in provincia di Pavia, il 13 novembre del 1923 si è sposata con Giuseppe Mele di Sala Consilina. “E’ stata una donna molto emancipata negli anni della sua gioventù tenendo conto del periodo in cui ha vissuto – raccontano i familiari – perché ha studiato frequentando i primi anni delle scuole superiori, cosa non scontata all’epoca”.

L'omaggio

Dopo il matrimonio si è trasferita a Valenza dove gestiva un negozio di frutta e verdura.Ieri sera ai festeggiamenti hanno preso parte anche il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone ed il presidente del consiglio comunale Anna Di Somma che hanno donato alla signora Caterina una targa ed un mazzo di fiori ed una copia dell’estratto di nascita rilasciato dal Comune di Tromello.