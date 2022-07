Prende forma la nuova "Sala Pasolini": lavori di restyling verso la fine

Stanno per essere ultimati i lavori di riqualificazione della storica “Sala Pasolini” sul lungomare Trieste di Salerno, a pochi metri dalla spiaggia di Santa Teresa e dalla nuova Piazza della Libertà.

Il restyling

Come mostrano le foto di Antonio Capuano, le facciate dell’edificio sono ormai pronte così come la posa degli infissi. Come è noto, verrà realizzato anche un nuovo accesso lato lungomare, provvedendo ad integrare il corpo realizzato nell’ambito della prima fase dei lavori per la sala multimediale interna.