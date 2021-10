Aci Salerno, i piloti brillano ad Orvieto nella finale "Velocità in Montagna"

Altri due successi esaltanti arrivano per i piloti e Soci Aci presso l'Automobile Club Salerno grazie a due driver impegnati alla 48a Cronoscalata La Castellana Orvieto, finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna.

La gara

La competizione umbra ha visto confluire all'ombra del famoso Duomo i migliori piloti in arrivo dalle tre zone in cui è suddivisa l'Italia: Sud, Centro e Nord.Angelo Marino ha dato ulteriore conferma dell’intesa raggiunta con l’Osella PA 2000, con cui l'esperto driver ha chiuso al 6° posto assoluto, dopo due salite di gara molto precise sui 6.190 metri di impegnativo tracciato. Marino ha sottolineato l'ottimo lavoro del team che ha prontamente ottimizzato le regolazioni della biposto e permesso al pilota ACI Salerno di attaccare e salire sul 2° gradino del podio di classe 2000 con un gap di appena 64 centesimi dal vertice. Vito Tagliente ha dominato in gruppo Racing Start Plus Cup, dove ha esordito sulla Peugeot 308 TCR che il tenace pilota guidava per la prima volta e su un tracciato decisamente impegnativo. Tagliente ha trovato intesa immediata con la nuova auto, già adeguata alle salite da Giovanni Loffredo neo vincitore del Trofeo riservato alla categoria tricolore. Soddisfazioni per l'Automobile Club Salerno e stimolo ad impegnarsi ancora di più per supportare l'intensa attività dei piloti salernitani.