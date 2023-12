Grande festa a Salerno per i 100 anni di Concetta De Caro Giurbino: gli auguri della vicesindaca Paky Memoli

Grande festa, oggi, a Salerno, dove la signora Concetta De Caro Giurbino ha compiuto 100 anni. Si tratta di un appartenente ad una famiglia storica che si è sempre occupata di orologi. Lei è la più piccola di otto figli. Nel corso della sua vita è stata sposata con un finanziere da cui ha avuto tre figli.

Gli auguri

A renderle omaggio, in rappresentanza del Comune, è stata la vice sindaca Paky Memoli: “Oggi è giorno importante per l’umanità. Non è una cosa comune vedere qualcuno superare i 100 anni e compiere imprese ancora più grandi. Il mio augurio è che la signora possa continuare a vivere in buona salute perché è una persona straordinaria. Un secolo d’amore per un secolo di vita”.