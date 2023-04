Salerno, presentato il fumetto "Nero Acciaio" sull'ambiente

E’ stato presentato oggi, presso il Salone Moka, il fumetto Nero Acciaio, edito dalla Les Flâneurs Edizioni e in uscita nel giugno 2023. Ad aprire la conferenza è stato il presidente dell’Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte, che ha annunciato l’imminente realizzazione del fumetto a tema ambientale, intitolato Nero Acciaio, a firma di Davide Bottiglieri e Salvatore Parola. L’opera editoriale è fulcro del progetto “Vogliamo aria pulita!” all’interno del servizio “Laboratori di Cittadinanza” proposto dal CSV – Sodalis. Il fumetto ha catturato l’interesse della Les Flâneurs Edizioni, nota casa editrice, con cui gli autori Bottiglieri e Parola hanno sottoscritto un contratto editoriale, firmandolo pubblicamente durante l’evento.

La presentazione

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato in veste di sceneggiatore di una storia avente tematiche così importanti”, commenta Bottiglieri. “Esserci legati editorialmente alla Les Flâneurs Edizioni, una casa editrice che solo quest’anno ha ricevuto la segnalazione di ben due titoli in catalogo al Premio Strega, certifica la qualità del lavoro e darà visibilità a un fumetto che parla di episodi e dinamiche presenti in tutta Italia.” “Questa è la seconda volta che Davide mi coinvolge in un progetto per la Les Flâneurs Edizioni”, aggiunge Parola, “e sono molto contento di farlo. Lo ritengo un lavoro importante , sia per contenuti quanto per il mio percorso da fumettista.” Presenti al tavolo anche il consigliere provinciale delegato alle Politiche Culturali Francesco Morra, e un rappresentante del CSV-Sodalis. Il fumetto sarà lanciato sul mercato il giorno stesso della prima presentazione ufficiale in terra salernitana, prevista sabato 10 giugno presso la Casa del Volontariato, occasione durante la quale sarà allestita anche una mostra con le tavole firmate dal disegnatore Salvatore Parola.

Il commento di Forte: