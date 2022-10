"Un libro, un sacchetto”: appuntamento in piazza San Francesco con Salerno Pulita

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Un libro, un sacchetto” che offre l’opportunità di disfarsi dei libri che non servono più, portandoli al gazebo itinerante di Salerno Pulita. Chi dona i testi, riceverà sacchetti da utilizzare per la raccolta differenziata della carta. Per ogni libro, l’utente avrà un sacchetto, fino ad un massimo di 52 prodotti, alias la quantità equivalente al conferimento settimanale per un intero anno.

Le informazioni

Gli utenti dovranno esibire il codice fiscale. L’iniziativa si terrà una volta a settimana, il giovedì, dalle ore 17 alle ore 20, tranne il 7 dicembre e il 5 gennaio, quando sarà effettuata di mercoledì.