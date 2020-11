Aci Salerno aderisce a “This is my Street" la Campagna nazionale per la sicurezza stradale

A Salerno, il Presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi lancia "This is my Street", "questa è la mia strada" la Campagna nazionale per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la FIA (Federazione Internazionale de l’Automobile).

Il progetto

La Campagna dell’ACI è finalizzata ad incrementare la cultura della sicurezza nei più giovani, per una mobilità sicura e sostenibile. A livello nazionale e mondiale, infatti, i giovani risultano i più coinvolti negli incidenti stradali. Oggi è fondamentale, quindi, creare i presupposti per far sì che i futuri utenti della strada siano in grado di adottare comportamenti più sicuri e consapevoli per la tutela della propria salute e di quella altrui.

Quattro gli obiettivi principali della Campagna:

1. diffondere la conoscenza delle principali norme del Codice della strada tra pedoni, ciclisti, passeggeri di moto, scooter e auto;

2. aumentare la conoscenza dei fattori di rischio degli incidenti stradali: importanza del fattore umano e pericolosità del traffico cittadino;

3. migliorare la consapevolezza del fatto che il rispetto delle norme contribuisce, in modo determinante, a proteggere la propria e le altrui vite/salute;

4. illustrare l’importanza e il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza (casco, cinture, ecc.).

I partecipanti a "This is my Street” esporranno cartelli dove sono riportate alcune frasi sulla sicurezza stradale, indirizzate alle Istituzioni ed alla collettività, per promuovere l’adozione di efficaci azioni d'intervento.

“Rispettiamo gli attraversamenti pedonali”,

“Questa è la nostra strada rispettiamola”;

"Aiutaci a mantenere la Strada Sicura"

"Non più vittime sulla strada",

sono alcuni dei messaggi della Campagna.

A Salerno - ha riferito il Direttore dell'Aci Salerno Giovanni Caturano - gli ultimi dati sugli incidenti stradali elaborati da ACI e Istat, registrano, nel 2019, 2494 incidenti con 51 morti e 3961 feriti. Nella fascia di età dai 5 ai 26 anni risultano 12 morti e 1254 feriti, tra i quali . Tra i conducenti 7 morti e 605 feriti, tra i passeggeri 4 morti e 598 feriti, e 51 pedoni feriti.