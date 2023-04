Salerno, i volontari di "Pastic Free" ripuliscono la spiaggia di Capitolo San Matteo

Ancora volontari di “Pastic free” in azione per garantire la pulizia delle spiagge a Salerno. Questa volta, ragazzi e ragazze hanno fatto tappa in via Salvatore Allende, precisamente sulla spiaggia situata nei pressi di Capitolo San Matteo. Tantissimi i rifiuti e di ogni genere rimossi che, oltre a sporcare l’arenile, danneggiavano l’ambiente. L’auspicio è quello di sempre: più controlli per garantire il rispetto dell’ambiente sul litorale cittadino.