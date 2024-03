“Salute, Prevenzione e Sport”: al Convitto Tasso con gli atleti della Power Basket Salerno

Grande successo per la prima tappa dell’iniziativa “Salute, Prevenzione e Sport”, organizzata dai Centri Verrengia in collaborazione con Hygieia - Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e Power Basket Salerno, in partnership con l’Humanitas Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno. Un evento itinerante, ideato dal professore Domenico Verrengia e dal Direttore Commerciale e Responsabile sviluppo business Carmine Giordano, dedicato alla corretta informazione in ambito sanitario che, nelle precedenti edizioni, ha coinvolto oltre 4 mila studenti, ottenendo un grande riscontro. L’appuntamento, tenutosi ieri mattina presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno, ha visto gli interventi di Claudio Naddeo, Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale T. Tasso; Fabio Polverino, Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Salerno; Francesco Verrengia, Medico Radiologo e Responsabile sviluppo scientifico dei Centri Verrengia; Fabio Schiavone, delegato Humanitas Salerno e Piero Palumbo, Dirigente della Power Basket Salerno, società sportiva che sta attualmente disputando i Play – In Gold del Campionato di serie B interregionale regalando tantissime soddisfazioni ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati di basket della città.

L'incontro

“Ripartiamo con grande entusiasmo con un progetto, avviato prima del Covid, che vuole essere un esperimento sociale rivolto soprattutto ai giovani, provando a trasmettere loro i concetti fondamentali della salute e della prevenzione anche attraverso lo sport – ha dichiarato il dottor Francesco Verrengia - Siamo fermamente convinti che tra i banchi di scuola sia necessario inculcare questi valori, affinché possano essere elaborati nel corso della propria vita in corretti stili di vita. Prevenire è meglio che curare, non è solo uno slogan ma un caposaldo. Abbiamo iniziato col basket e continueremo con lo sport perché pensiamo che la salute passi anche da qui. Questa è solo la prima tappa. Stiamo definendo le prossime che faranno parte di un percorso articolato, come già fatto negli scorsi anni. Abbiamo iniziato dalle scuole, siamo passati nelle spiagge passando per le case dei nostri concittadini durante il periodo del Covid. Non ci fermeremo”. “Siamo di fronte ad un trinomio perfetto: salute, prevenzione e sport, che corrispondono ai pilastri di educazione civica della nostra offerta formativa – ha affermato il Dirigente Scolastico Naddeo - Abbiamo l’obbligo di veicolare ai nostri studenti, grazie alle professionalità messe a disposizione dei Centri Verrengia, il messaggio sui corretti stili di vita” “Un’iniziativa che vuole coniugare la prevenzione con lo sport e la salute grazie alla sinergia tra enti locali ed istituti scolastici che, insieme ai professionisti e specialisti dei Centri Verrengia, riescono a creare momenti di formazione e cultura del benessere all’interno delle nostre scuole” ha confermato il consigliere Polverino. “La Power Basket Salerno è una società giovane ma già strutturata e pronta a raccogliere tante sfide – ha infine dichiarato Palumbo, Dirigente Power Basket Salerno – Grazie all’operato del nostro Presidente, Luca Renis e del nostro Direttore Generale, Carmine Parrella, la Power Basket Salerno sta guidando il basket a Salerno verso una riscoperta, portando sempre più persone all’Itsvil Arena PalaSilvestri di Salerno. Il messaggio che abbiamo voluto dare partecipando a questa iniziativa è un invito, rivolto ai giovani ma non solo, a fare sport. La pallacanestro è uno sport completo, per la sua dinamicità e la sua forza, racchiuso in 40 minuti di tempo effettivo in cui un atleta deve dare il massimo, senza momenti di pausa. Così come nella vita, ponendo assoluta cura, a 360 gradi, verso il nostro corpo”.

Importanti le testimonianze sull’importanza dello sport e della corretta alimentazione a cura di Daniel Farabello, Head Coach della Power Basket Salerno e Lucas Chaves, Capitano della Power Basket Salerno, del nutrizionista Antonio Cretella e del fisioterapista Mattia Landi.

Prossima campagna della campagna “Salute, Prevenzione e Sport” . Sempre a marzo, gli specialisti di Salute e Prevenzione saranno ospiti nella Sala Petrone di Banca Campania Centro. Ad aprile, tappa al Profagri. L’obiettivo è portare la salute tra i banchi di scuola e trasmettere i valori dello sport come parte integrante della crescita dell’individuo.