San Marzano sul Sarno in festa per la centenaria Raffaella "zi' Faiolla" Napoli

Una pergamena ed una bellissima torta in piazza per la neo centenaria Raffaella Napoli, detta "zi' Faiolla", omaggiata dal sindaco Carmela Zuottolo. Festa grande, sabato sera, a San Marzano sul Sarno, per la signora Raffaella, che ha compiuto 100 anni di vita, proprio durante la festa del Santo Patrono, San Biagio ed accolta ai piedi della Chiesa, dinanzi al Municipio. Un traguardo importantissimo festeggiato dalla neo centenaria, che, attorniata dall’affetto dei suoi cari, del popolo e dei nipoti ha sprizzato gioia e vitalità dai suoi occhi pieni di commozione.

Gli auguri del sindaco

“Abbiamo festeggiato una donna estremamente simpatica e con uno spiccato senso dell’ironia che conserva uno spirito molto giovanile - ha commentato il sindaco - I 100 anni della signora Raffaella, la nonna per eccellenza del nostro paese, rappresentano un secolo della nostra storia, le fatiche, i sacrifici per vivere dignitosamente, ma oggi soprattutto costituiscono un avvenimento che trasmette a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori da conservare con cura e che sono da sempre alla base della nostra comunità”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. Poi, l'artista Lino Rosi ha omaggiato la centenaria cantandole gli auguri sulle note dell'Ave Maria.