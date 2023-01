San Sebastiano Martire: festa grande a Montano Antilia, il programma

Tutto pronto a Montano Antilia, per i solenni festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire. Domani, 20 gennaio, alle 8 è previsto l'arrivo e il saluto della banda musicale di Camerota, quindi alle 10.30 la santa messa e la processione, con il gran finale dei fuochi diurni a cura della ditta di Muoio di Vatolla. Nel pomeriggio, alle 17.50 la santa messa e al termine Eliana e Simone in concerto.

Gli altri appuntamenti

Il 22 gennaio, a seguire, dopo la messa delle 17.50, alle 18.30 lo spettacolo di fuochi piromusicali in piazza San Nicola, a cura della ditta Salvati di Mercato San Severino. Prevista una folta partecipazione.