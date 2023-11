Salvarono ragazzo da un suicidio, encomio solenne per due carabinieri

Encomio solenne per due carabinieri salernitani, di Castel San Giorgio e Sarno, che il 25 ottobre 2015, a Trieste, nella località Contovello, salvarono un ragazzo da un tentato suicidio. Si tratta di Giovanni Fimiani e Roberto Orza.

La motivazione

Questa la motivazione: «Con eccezionale coraggio, esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava, insieme a Car. Sc. Giuseppe Fimiani commilitone, a soccorrere un giovane che, con intenti suicidi, si era lasciato cadere in un dirupo profondo 80 metri, trascinando con se il padre. Nella circostanza, dopo essere riuscito ad afferrare i malcapitati, li tratteneva sospesi nel vuoto fino all’arrivo dei rinforzi, traendoli così in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

Il fatto

Quel giorno le forze dell'ordine della Questura di Trieste ricevettero la segnalazione del padre di un ragazzo, che spiegò di trovarsi nei pressi di uno strapiombo. Il figlio, infatti, aveva intenzione di suicidarsi. La sala operativa, per velocizzare le ricerche e l'intervento, inoltrò la segnalazione alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Aurisina. Sul posto giunse personale del nucleo radiomobile della stazione di Villa Opicina. Furono proprio Orza e Fimiani a trovare il giovane, in cima ad un costone roccioso. Il giovane, di 21 anni, cominciò a parlare con i militari che riuscirono a tranquillizzarlo, nonostante il forte stato di agitazione. Poi gli si avvicinarono lentamente, insieme al padre, anch'egli presente sul posto. Dopo poco però, il ragazzo, con uno scatto improvviso si voltò verso il dirupo e ribadì la sua volontà di uccidersi. Il padre, nel cercare di bloccarlo, cominciò anch'egli a scivolare. I due militari a quel punto afferrarono entrambi ma, a causa del peso, dell’estrema pendenza del precipizio e degli strattoni del giovane che cercava di divincolarsi, non riuscivano a tirarli su, cominciando loro stessi a scivolare. Si rivelò tempestivo e decisivo l'intervento di un'altra squadra di carabinieri, giunta sul posto, che salvarono i quattro, impedendogli di scivolare giù per il dirupo.