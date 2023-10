Scuola di ceramica di Vietri sul Mare: la Regione pronta per la seconda edizione

La Regione Campania annuncia a Firenze che è pronta per la seconda edizione della scuola di ceramica di Vietri sul Mare. La Scuola di Ceramica campana è stata protagonista a Firenze, presso la sede di Artex, di un pre-evento che ha aperto la 24 edizione della Fiera internazionale della Ceramica, che partirà domani. Si è trattato di un confronto interregionale a più voci servito a raccontare il percorso formativo realizzato come best practice dalla Scuola di Ceramica vietrese. Un confronto che, a partire dal catalogo realizzato dallo Studio Cerzosimo, per il quale erano presenti Armando e Nicola Cerzosimo, ha mostrato come la Scuola di Ceramica, da sogno nel cassetto, si è trasformata in realtà, con vere e proprie opere d’arte realizzate dagli alunni ed esposte nella Fiera internazionale di Firenze. Comune di Firenze e Regione Toscana hanno avuto parole di elogio per la Scuola, che ha trovato un veicolo importante di promozione nel sistema CNA, che a Firenze ha avuto in Sandra Pelli (Cna Ceramisti Firenze) e nel presidente regionale Tonini, dei promotori del gemellaggio.

I commenti

La Scuola ha potuto contare su una partnership pubblico-privata tra Regione Campania, Comune di Vietri sul Mare, Ente Ceramica, Accademia di Belle Arti di Napoli, con Sviluppo Campania spa, Accademia di Belle Arti di Napoli, Pform group srl ed in particolar modo CNA Salerno con la sua struttura e soprattutto la rete di ceramisti vietresi associati.“Il successo è nato dalla sinergia tra istituzioni e privati ma anche dall’entusiasmo delle imprese - ha raccontato il presidente di CNA Salerno Lucio Ronca - e in tale ambito la voglia di imparare degli studenti ha trovato terreno fertile nella consapevolezza degli artigiani di dare un futuro a questo settore”. Per Nello Antonio Valentino, Coordinatore CNA Artistico Tradizionale Campania e docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e della Scuola di Ceramica, è stato "fondamentale intuire l’interesse dei ragazzi alle contaminazioni esterne ed internazionali oltre che arricchire il percorso formativo anche della fase di progettazione". Per Sviluppo Campania Spa, rappresentata da Teresa Zannelli, “la Scuola regionale è un successo perché ha saputo andare avanti nonostante le difficoltà”. La notizia che il percorso verrà confermato per il secondo anno consecutivo ha trovato l'ampia soddisfazione del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e dell’assessore alla ceramica Daniele Benincasa, anche loro a Firenze per festeggiare quanto accaduto nelle botteghe artigiane di Vietri sul Mare, dove gli alunni del corso ora stanno andando avanti con veri e propri percorsi lavorativi dopo aver appreso il mestiere dai maestri artigiani. Per il segretario di CNA Salerno Simona Paolillo “la gioia dei ragazzi e l’entusiasmo di tutti i partner coinvolti ci ripaga dei sacrifici fatti nella convinzione che il percorso è quello giusto. Oggi abbiamo gettato le basi per dare un futuro solido all’artigianato in Campania. Un plauso per l' iniziativa e proposte di collaborazione con la Scuola di Ceramica di Vietri sono pervenute da parte del Comune di Firenze nella persona del Consigliere Angelo D'Ambrisi, dalla Regione Toscana con Gabriele Grondoni, Dirigente formazione e inserimento Lavoro e dalle stesse dirigenti di Artex.