Allarme degrado in via Capone, la denuncia: "Da giorni i rifiuti non vengono raccolti"

Allarme degrado in via Alfredo Capone. A segnalarlo una nostra lettrice, che ha scritto alla redazione per denunciare la situazione. "I rifiuti - scrive - da giorni non vengono raccolti. Il cumulo di spazzatura, riversata su uno degli ingressi della scuola Calcedonia, impedisce ormai di transitare sul marciapiede, divenuto luogo di 'attrazione' di topi e gabbiani in cerca di cibo. Le esalazioni con le temperature proibitive che ci affliggono sono insostenibili. Mi chiedo, da cittadina che paga una tassa sui rifiuti di oltre 600 euro, se è possibile doversi tappare per non sentire e vedere tale scempio".