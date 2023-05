Allagamenti a Mercatello, Pecoraro (M5S) contro Comune e Provincia

"È esondato il fiume Mercatello! Gli abitanti di via Angrisani, di fronte al (fù) Parco del Mercatello, si sono sveglianti sommersi dal fango. Ho visto persone che con scope e pale cercavano di sgombrare i cortili condominiali e i garage, per consentire l’accesso ai portoni e la fuoriuscita delle auto. La strada era, e in parte è tuttora, inagibile". Lo denuncia la consigliera comunale di Salerno, Claudia Pecoraro (M5S): "Se questo evento fosse stato solo naturale, la semplice esondazione di un fiume a causa delle piogge di questi giorni, non avremmo molto di cui parlare se non esprimere vicinanza per il disagio degli abitanti della zona, ma questa non è la verità". Secondo la Pecoraro, infatti, "da tempo stiamo segnalando all’Amministrazione comunale le condizioni in cui versa il lungo fiume del Mercatello ed i suoi argini, pieni di detriti, spazzatura, sporcizia e piante non manutenute e potate da mesi. Ma la risposta sempre ricevuta è un mero rimpallo di responsabilità tra Comune e Provincia. Il primo dichiara che la competenza spetta alla seconda, la Provincia afferma che deve provvedere il Comune e che comunque “non ci sono fondi” e stanotte, per le condizioni dei suoi argini che non consentivano (a ben vedere) il flusso regolare delle acque, il Mercatello è esondato trascinando fango detriti e spazzatura lungo tutta la strada, dentro i cortili, dentro le case", aggiunge la Pecoraro.

La nota della consigliera