"Mi hanno forato gli pneumatici con un coltello": la denuncia di un lettore di Sarno

Il lettore: "Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili e via De Liguori è spesso oggetto di atti di vandalismo"

Brutto risveglio, in via de Liguori a Sarno, all’altezza del civico 75 per un lettore che ha notato che gli pneumatici delle due ruote anteriori e una posteriore della sua vettura parcheggiata, erano stati forati.

La denuncia di un lettore