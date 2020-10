Bar di Salerno senza distanziamento a poca distanza dai militari: la denuncia di un lettore

Nonostante le ordinanze regionali e nazionali per la prevenzione al Covid-19, a Salerno città c’è ancora qualche attività commerciale che non le rispetta. A segnalarlo è un lettore di Salernotoday, che ci ha inviato la foto scattata in uno dei bar situato nella discesa che da Piazza Portanova conduce a via Roma, dove è evidente il mancato rispetto del distanziamento tra i tavoli. L’amarezza è ancora più grande perché – scrive il nostre lettore – “a pochi metri di distanza si trova una camionetta di militari dell’Esercito che, però, non controlla i locali, altrimenti si sarebbero resi conto anche di questo”.

