Caos al centro vaccinale di Battipaglia, l'ira di un lettore: "Dopo file e disagi non sono ancora vaccinato"

Ancora disagi al centro vaccinale attivato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Sono numerose le segnalazioni che continuano a giungerci in redazione, relative soprattutto alle file davanti agli hub vaccinali nonostante la procedura della convocazione tramite prenotazione.

“L’altro giorno prima dose ore 10.20 fatta attraverso l'app E-Covid Campania circa una settimana fa...mi presento lì in orario e ovviamente di nuovo centinaia di persone ammassate nella sala d'attesa dell'ospedale di Battipaglia in pieno stile covid party (e poi i locali chiusi a morire di fame). Organizzazione vergognosa, vigilantes con i fogliettini in pieno stile dopoguerra con i cognomi scritti a penna e il mio nome che addirittura non compariva nemmeno nella lista stampata del loro innovativo sistema informatico, gente raccomandata all'esterno con prenotazione in orario successivo al mio che entrava a braccetto con i medici di fiducia...ma di cosa stiamo parlando?!?! Premetto che ero già stato all'ospedale di Battipaglia prima di Natale e dopo essere già stato in una simile situazione così pericolosa avevo deciso di provare all'ospedale di Eboli, dove mi era stato detto dal medico, dopo un'attenta valutazione dei mie documenti, che non potevano inocularmelo lì per via delle mie allergie pregresse, e che quindi dovevo andare per forza a Battipaglia dove c'è questo importantissimo centro vaccinale e allergologico con pronto intervento.

Questa mattina, dopo aver atteso le mie 4 ore (nonostante una prenotazione), verso le 14 finalmente dopo una fila interminabile accedo all'ambulatorio per l'inoculazione. Entro dentro e il medico dopo nemmeno aver visto la mia diagnosi allergologica e senza nemmeno avermi chiesto qualcosa mi dice di andare dal responsabile (non faccio nomi) del centro vaccinale per fissare un appuntamento. Ma scherziamo? Dopo 4 ore di attesa e a rischio contagio senza nemmeno una dose di vaccino mi mandate da un responsabile che tra l'altro è "assente" con migliaia di persone al giorno che si vaccinano lì? Mi sembra che qua stiamo scherzando con la salute e non solo della gente, poi dicono che dobbiamo vaccinarci...ma come? A queste condizioni? Col rischio di prendermi il virus e cosa più grave di non avere una risposta lecita da un responsabile dell'ospedale dopo 4 ore d'attesa??? Poi dicono che la gente non va a vaccinarsi!!! È una Vergogna!!! In conclusione sono ancora scoperto da vaccino nonostante abbia messo tutta la mia volontà nel farlo e spero che nessuno mi porterà sulla coscienza domani. Chi mi conosce sa che sono una persona pacifica ed educata ma a questo schifo non si può stare in silenzio!”.