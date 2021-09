Blatte e impianto elettrico rotto in via Cacciatore, altri disagi a Torrione

Altre due segnalazioni dai quartieri sono giunte alla nostra redazione. L'auspicio è che gli addetti competenti intervengano per la risoluzione delle problematiche

In via Luigi Cacciatore, vicino all'Asl, le luci della strada sono ad intermittenza: si accendono e poi per un lungo tempo restano spente. A segnalarcelo è un lettore che lamenta, ormai da tempo, anche la presenza di blatte lungo i marciapiedi che rischiano di entrare anche all’interno delle abitazioni.

L’altra segnalazione

Un altro cittadino di Salerno residente a Torrione segnala che: “gli operatori ecologici al mattino si fermano a perdere tempo con i loro camioncini nei viali sotto gli alberi, lasciando tutti marciapiedi sporchi; la città e in modo particolare il lungomare di Torrione come tutte le strade sono sporche; siamo pieni di blatte e soprattutto invasi da topi sul lungomare soprattutto altezza Grand Hotel Salerno vicino supermercato Eurospin; spiagge e mare sporco; lungomare poco illuminato; ogni lunedì sera ci sono i "senza tetto" e altri cittadini di colore che aprono tutti i Carrellati davanti ai portoni e lasciano tutta la spazzatura sui marciapiedi; tanti alberi grandi che sono in pericolo di caduta”.