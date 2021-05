Buche e pericoli in strada, in zona San Leonardo: la denuncia dei residenti

Disagi, proteste, danni agli pneumatici delle auto, una sensazione di costante precarietgà e insicurezza. Protestano i cittadini residenti in via Fondo Dattero e inviano alla nostra redazione ampia documentazione fotografica

Disagi, proteste, danni agli pneumatici delle auto, una sensazione di costante precarietà e insicurezza. Protestano i cittadini residenti in via Fondo Dattero, quartiere San Leonardo, e inviano alla nostra redazione ampia documentazione fotografica.

I dettagli

La strada indicata - ma anche via dei Carrari, viale Pastore - presenta problematiche denunciate da tempo all'amministrazione comunale: buche mai colmate, asfalto malmesso, in alcuni tratti folta vegetazione. "Abbiamo segnalato al servizio verde pubblico del Comune di Salerno - raccontano i residenti - ma non abbiamo ricevuto risposte. Pare, infatti, che poi risulti problematico, sfrondati gli alberi, portare altrove rami e arbusti". I residenti chiedono intervento immediato del Comune di Salerno, affinché possa essere restituito decoro al quartiere.