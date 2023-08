Buca tra via Cacciatori dell'Irno e via Silvio Baratta: donna cade e si frattura il braccio

Inciampa a causa di una buca sul marciapiede e finisce in ospedale. E' accaduto ad una salernitana, qualche giorno fa, tra via Baratta e via Cacciatori dell'Irno: la malcapitata è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere, per la frattura di un braccio. Non si tratta del primo incidente pedonale nella zona: diversi gli avvallamenti e i tratti di pavimentazione non sicuri che mettono a rischio chi si trova a percorrere la strada.

L'appello

L'appello rivolto dalla comunità all'amministrazione comunale è di provvedere a mettere in sicurezza il marciapiede di via Baratta e via Cacciatori dell'Irno, come altri già più volte segnalati dai salernitani, a tutela dell'incolumità pubblica.