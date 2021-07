Cagnolino morto in una valigia: il macabro ritrovamento a Salerno, il commento dell'assessore Giordano

Orrore ieri pomeriggio, a Salerno. Come ci segnalano alcuni lettori, lungo la foce del fiume Irno sarebbe stato ritrovato un borsone con dentro un cagnolino morto.

Il fatto

Sul posto, le forze dell'ordine: pare che l'animale sia stato chiuso in valigia e gettato in acqua. Accertamenti in corso, per fare chiarezza sull'accaduto e risalire ai responsabili.

