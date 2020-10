Cantiere con due buche aperto da giugno: la segnalazione

Un cantiere aperto per lavori alla conduttura idrica con due buche per terra delimitate da nastri ed assi di legno: questo è quello che vedono, da giugno, gli abitanti di via Chiuiano a Pellezzano. A segnalarcelo è stato un nostro lettore che ci ha scritto: "Il 1 settembre c'era solo una buca mentre adesso sono due. Vorrei chiedere alle autorità quando hanno intenzione di risolvere questa situazione a via Chiuiano. E' da giugno che stiamo con un cantiere aperto! Che sconforto - conclude - per noi cittadini che a fine mese paghiamo tasse e bollette senza avere un servizio adeguato".

