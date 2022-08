"Oggi qui, domani là: qualcuno sposta sempre i cestini gettacarte": la segnalazione a Salerno

"E' incredibile ciò che avviene ogni mattina: mi trovo a raccogliere gli escrementi del mio cane e a dirigermi verso il cestino della zona che, tuttavia, puntualmente, non si trova dove era collocato il giorno precedente". Lo denuncia una salernitana che, come altri lettori, ha notato che i cestini gettacarte, ogni giorno, vengano misteriosamente spostati, disorientando passanti e residenti.

La denuncia

"Sulla Lungoirno, come nelle strade limitrofe allo stadio Vestuti, capita di trovarsi con cartacce in mano, in cerca di un cestino che, il giorno prima, si trovava in un punto e il giorno dopo, inspiegabilmente, si trova in un altro tratto di strada - ci scrive un altro lettore- Peraltro si tratta di contenitori pesanti: non capiamo chi e perchè sposti il contenitore da un giorno all'altro". Quanto denunciato dai residenti della zona Irno, dunque, suscita qualche perplessità e qualche interrogativo ma, foto alla mano, effettivamente i cestini in questione cambiano posizionamento continuamente, arrecando disagi a chi ne usufruisce e si trova protagonista di una imbarazzante "caccia al cestino", con i rifiuti tra le mani.