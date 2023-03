Comitato di quartiere Canalone: denunciati sporcizia e disagi, strada off-limits per una minore con handicap

C'è tanto da rifare e da rinnovare, nel rione Canalone: lo denuncia il Comitato di quartiere presieduto da Luisa Concilio che, infatti, chiede un incontro urgente a sindaco e assessori per risolvere le innumerevoli problematiche esposte dai residenti della zona.

La denuncia

Per iniziare, gli abitanti di Canalone chiedono la pulizia del canale Fusandola a partire dall'alto, nonchè una pulizia stradale più efficace da via Temistocle Marzano fino a via De Renzi, con la potatura delle piante e con la disinfezione. I residenti denunciano anche l'assenza di cestini, e, per il conservatorio, la mancanza di parcheggi per bus e di segnaletica stradale, nonchè la costante sosta selvaggia, risolvibile, ad esempio, allestendo un parcheggio presso il campetto dell'ex Orfanatrofio. Ancora, dissestata la pavimentazione e necessarie risultano la sistemazione del semaforo nel piazzale San Leo ed anche l'installazione del semaforo in via Temistocle Marzano. In tanti, hanno chiesto pure l'installazione delle telecamere di videosorveglianza a causa della recente escalation di furti. Ed anche la presenza di barriere architettoniche in via Padre Gabriele da Foria, strada raggiungibile solo con i gradini: una ragazzina con handicap è costretta ad essere portata in braccio dai genitori per raggiungerla. Infine, il Comitato ha chiesto la pulizia del campo di bocce in via Della Valle e l'installazione di un bagno chimico all'altezza del capolinea bus, per autisti e passeggeri.