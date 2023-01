Degrado e tendopoli sulla spiaggia del lungomare Marconi: la segnalazione

Rifiuti di ogni genere, ma anche materassi e arnesi di fortuna utilizzati da chi non ha un tetto e ha creato una sorta di giaciglio sotto ai portici di un lido, sulla spiaggia del lungomare Marconi di Salerno. Davvero avvilente, la situazione di degrado visibile a Torrione che evidenzia la necessità di un'urgente ripulitura della zona e, al contempo, di un intervento di aiuto efficace per i senza fissa dimora da parte degli enti preposti, per garantire ai meno fortunati riparo e condizioni di vita migliori, specie con il gelo che ha avvolto la città, negli ultimi giorni.