Degrado e rifiuti a Salerno, in via Florenzano: la protesta dei cittadini

La spazzatura si trova a "chilometro zero", dovunque faccia comodo disfarsene. Gli incivili sono dietro l'angolo, sempre più incontrollati, sempre più numerosi. Siamo in via Giovanni Florenzano a Salerno ed i residenti che scrivono alla redazione di Salerno Today sono esausti.

Lo scenario

Denunciano una perdurante situazione di degrado: la spazzatura giace sull'asfalto, nessuno la rimuove, anzi accade pure che qualche passante la spinga con un calcio in posizione più defilata, così da liberare il transito. Sono in difficoltà le mamme con i passeggini al seguito e gli anziani. Più di ogni altro aspetto, però, viene sporcata l'immagine del quartiere. Urge la rimozione immediata della spazzatura. "Dov'è finita la civiltà?", scrivono e domandano i residenti, al termine di un'accorata e-mail.