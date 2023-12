Via Cacciatore, tra incuria e degrado: ennesima segnalazione dei salernitani

Condizioni pietose in via Luigi Cacciatore, in particolare tra la Farmacia Del Santo e Bollicine: auto parcheggiate su entrambi i lati, spesso sui marciapiedi, un passaggio avventuroso che esige abilità notevoli per gli automobilisti costretti a destreggiarsi per evitare urti e danni fisici.

Già le auto di media grandezza hanno difficoltà a transitare: per i furgoni è improbabile è quasi impossibile. Sui marciapiedi, tra alberi incolti e pali di cemento ripiegati, i pedoni sono costretti a slalom, mentre le persone diversamente abili non potrebbero percorrere il tratto in sicurezza. Pavimentazione sconnessa e alberi che cadono sulle auto in sosta: uno scenario davvero scoraggiante. "Eppure anche i cittadini-utenti- contribuenti residenti in quel tratto hanno diritto a fruire di un manto stradale uniforme e sicuro allo stesso modo degli altri utenti-contribuenti abitanti negli altri due segmenti di via Luigi Cacciatore, ovvero strada asfaltata, segnalazione orizzontale con strisce blu, sosta consentita solo su un lato, marciapiedi curati, come senso civico insegna", osserva un nostro lettore che auspica provvedimenti da parte del Comune.