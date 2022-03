Incuria del verde pubblico e degrado vicino all'Irno: la denuncia dei lettori

Incuria e degrado in diverse zone della città. E' il caso del ponte di via Cacciatori dell'Irno, da dove, affacciandosi, si nota un materasso abbandonato in bella vista, accanto al fiume.

La denuncia

Versa in tristi condizioni, inoltre, lo stato dei "giardini" antistanti all'ingresso della metropolitana a Mercatello: a denunciarlo, un lettore. Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione, affinchè provveda alla manutenzione di strade e verde pubblico.