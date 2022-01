Degrado e rifiuti in via Pietro Pennella, una lettrice: "Qui gli operatori ecologici non vengono mai"

Ancora degrado tra via Pietro Pennella, adiacente a Via Nicolodi nel quartiere Carmine di Salerno, con rifiuti, sigarette ed altro materiale abbandonato in strada. A segnalarcelo è una lettrice: “Ci sono degli operatori ecologici che fanno solo Via Gelso, le altre vie manco a parlarne. Ho fatto vari solleciti tramite email e di persona ma niente da fare. oltre che c'è quel marocchino che apre le buste dell'indifferenziato ma non c'è pulizia da parte del comune”.

Insomma, la situazione è critica e l’auspicio è che vi sia un intervento diretto magari dei vertici di Salerno Pulita. “E’ uno schifo. Si fanno pagare la spazzatura oro e poi non danno il servizio”.