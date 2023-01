Salernitana-Torino: disagi per i tifosi che si sono serviti della metro

Disagi, ieri, per i tifosi Granata che hanno raggiunto l'Arechi con i mezzi pubblici per assistere alla partita Salernitana- Torino. Secondo i cittadini, infatti, è risultaro insufficiente il numero di corse della metro nella fascia oraria della partita.

Il disagio

Lunghe attese, per rientrare a casa alla stazione, a discapito di quanti avevano scelto di non recarsi allo stadio in auto. L'auspicio dei tifosi è che, per le prossime sfide calcistiche, vengano incrementate le corse della metro.