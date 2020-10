Cafoni in libera uscita: escrementi dei cani lasciati sul muretto del lungomare

La fotografia, inviataci da alcuni lettori, denuncia l'inciviltà, la totale mancanza di rispetto per gli altri cittadini, per i turisti, per il decoro di Salerno. Cafoni in libera uscita hanno lasciato escrementi del proprio cane sul muretto del lungomare.

I dettagli

"Vogliamo segnalare il comportamento incivile dei padroni dei cani: quasi tutte le mattine amano lasciare i regali dei loro amici a quattro zampe ben in vista - scrivono i lettori, indignati - Pensate se in quel posto, passeggiando con un bambino, il piccolo si siede e tocca dove prima c’era la cacca e poi porta le mani alla bocca".