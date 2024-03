Furti di auto a Salerno: scatta l'allarme, la segnalazione

"La situazione è diventata insostenibile: le auto continuano a scomparire dal possesso dei proprietari anche dopo averle lasciate in sosta per poco più di 30 minuti, per le strade di Salerno. Non rare le storie di cittadini che, nel giro di poche settimane, sono stati costretti a comprare l'auto per ben due volte, proprio a causa dei furti".