Da via Vietri a piazza Coppola Onofrio: l'inciviltà dilaga in città

L'inciviltà continua a dilagare a Salerno città: da via Domenico Vietri a Torrione fino in piazza Coppola Onofrio, infatti, rifiuti e bottiglie vengono abbandonati con nonchalance sulla strada, senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro.

Accorato, l'appello dei salernitani che, a gran voce, chiedono maggiori controlli ed un'efficace pulizia delle zone interessate al degrado.