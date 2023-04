Escrementi non raccolti a Salerno, madre costretta a pulire le ruote della sedia a rotelle della figlia

È diventato virale il video su TikTok di una salernitana costretta a disinfettare le ruote della sedia a rotelle di sua figlia, diversamente abile, perché sporche di escrementi di cani abbandonati sui marciapiedi. La donna ha spiegato che, a causa dell'inciviltá di alcuni cittadini, le ruote della carrozzella della figlia rischiano di sporcare le mani di quest'ultima. L'appello disperato della salernitana è stato segnalato anche a Francesco Borrelli deputato di Alleanza Verdi- Sinistra che lo ha condiviso sulla sua pagina social, denunciando il fatto.

“Ci è stato segnalato il video della mamma di una ragazzina costretta sulla sedia a rotelle, che ai social affida la sua amarezza e rabbia. I marciapiedi eternamente disseminati di deiezioni canine, che i padroni incivili non raccolgono, rendono ancora più complicato il trasporto di chi è sulla carrozzina, che devono effettuare continui slalom tra gli escrementi. Nel video denuncia realizzato nel Salernitano, gli escrementi centrati dalle ruote della carrozzina finiscono sulle mani della ragazza, affetta da grave disabilità. Da qui il terrore della madre per il rischio di un gesto incontrollato da parte della stessa che potrebbe aver portato alla bocca le mani sporche. Questa forma di egoismo e inciviltà di alcuni padroni dei cani è inammissibile, comprendo il disappunto legittimo di una mamma che tutela il diritto della figlia di poter uscire a fare una passeggiata percorrendo strade pulite. Come se non bastassero già le innumerevoli barriere architettoniche. I proprietari dei cani devono essere civili, l’amore per i loro amici a quattro zampe deve coincidere con comportamenti educati e rispettosi per gli altri. Dunque fiocchino sanzioni salate per i padroni dei cani che non osservano l’obbligo di preservare l’igiene e il decoro dei luoghi pubblici”.