Manutenzione del verde, pulizia e illuminazione? In via Carmine "manca tutto": il grido dei commercianti

"Ci hanno abbandonato, a volte stentiamo a ricordare di avere una amministrazione". Lo dicono i commercianti e i residenti di via Carmine che, da tempo immemore, lamentano scarsa manutenzione del verde pubblico e incuria nella zona, con tutte le ricadute negative igienico-sanitarie del caso. In particolare, gli esercenti sottolineano che la chioma di un albero sito sul marciapiede della strada, copre il semaforo, mettendo a rischio automobilisti e centauri a causa della scarsa visibilità del tratto.

La denuncia

Ancora, l'illuminazione pubblica, così come la pulizia della strada, lasciano decisamente a desiderare: "Non è accettabile che la luce dei lampioni non venga rafforzata, magari con lampade led, più efficaci e meno care a livello energetico - osserva un commerciante di via Carmine - Ci è anche giunta voce che quest'anno la nostra strada non sarà illuminata con le Luci d'Artista: ci chiediamo cosa sia accaduto negli ultimi anni alla nostra città che di turistico non ha più nulla e che a noi operatori dell'economia non pensa neppure lontanamente". Unanime, dunque, l'appello dei salernitani affinchè in via Carmine si provveda alla manutenzione del verde pubblico, si rafforzi l'illuminazione pubblica e si presti maggiore attenzione alla pulizia delle strade, per tutelare il decoro e la vivibilità di chi vive la zona.